Le prochain exercice conjoint Foal Eagle de facto reporté

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington semblent avoir décidé de reporter leur prochain exercice conjoint Foal Eagle.D’après plusieurs sources gouvernementales sud-coréennes, les deux côtés sont en train de se coordonner pour ajourner ces manœuvres bilatérales, en général conduites sous la forme d’un « exercice en terrain libre » (FTX).Les Etats-Unis ont en effet manifesté leur intention de ne pas faire participer leurs soldats à cet entraînement, initialement programmé au début de l’année prochaine, afin de créer un environnement favorable au second sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un ainsi qu’aux négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.Quant à Key Resolve, une autre manœuvre conjointe d'envergure, prévue pour mars 2019, elle se déroulera sous la forme d’un « exercice de poste de commandement » (CPX).