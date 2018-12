Le premier hôpital à but lucratif du pays va ouvrir à Jeju

Photo : KBS News

Le premier hôpital privé à but lucratif du pays a reçu hier l'approbation finale de la province autonome de Jeju. Son gouverneur Won Hee-ryong a donné l’aval au projet de construction de l'hôpital international Greenland en tant qu'établissement médical à but lucratif, à condition qu'il ne traite que des patients étrangers.Cet hôpital ne soignera en effet que les touristes qui visitent l’île méridionale, et non les patients sud-coréens. Autre particularité, les services médicaux qu’il offrira seront limités à quatre domaines : la chirurgie plastique, la dermatologie, la médecine interne et la médecine familiale.Won a assuré que ce nouvel établissement n'affecterait pas le système de soins public car l'assurance maladie nationale ne s'y appliquera pas.