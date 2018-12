L'excédent courant de la Corée du Sud en forte augmentation sur un an

Photo : YONHAP News

Le compte courant de la Corée du Sud était excédentaire de 9,19 milliards de dollars en octobre, et ce pour le 80e mois d'affilée.D'après les données préliminaires publiées aujourd'hui par la Banque de Corée (BOK), ce chiffre est en baisse par rapport au mois précédent, mais en nette hausse sur un an. Il s’élevait en effet à 5,72 milliards de dollars en octobre 2017.Dans le détail, l'excédent du compte des biens a atteint 11 milliards de dollars, dopé par les exportations qui ont bondi de 28,8 % en glissement annuel, à 57,2 milliards de dollars.De son côté, la balance des services est restée dans le rouge avec un déficit de 2,22 milliards de dollars, en recul toutefois par rapport à septembre et au même mois de l'an dernier.Dans le secteur des voyages, enfin, le déficit s’est réduit sur un an pour s'établir à 950 millions de dollars en octobre, soit le chiffre le plus bas depuis novembre 2016.