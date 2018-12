Abus de pouvoir judiciaire : deux ex-juges de la Cour suprême entendus par un tribunal

Photo : YONHAP News

Deux anciens juges de la Cour suprême ont été auditionnés aujourd'hui pour leur implication présumée dans un scandale d'abus de pouvoir sous la direction de leur ancien chef Yang Sung-tae.Le tribunal du district central de Séoul a entendu Park Byong-dae et Ko Young-han à 10h30 ce matin, pour examiner la demande de mandat d'arrêt déposée par le Parquet à leur encontre.Ceux qui ont dirigé l’Administration judiciaire nationale (NCA) sont accusés d’ingérence dans des procès dans le but d’inciter les juges à rendre un verdict favorable au pouvoir de l’époque, sous la présidence de Park Geun-hye, et obtenir en échange son aval pour créer un nouveau tribunal de dernière instance.Ils sont également soupçonnés d'avoir inscrit sur liste noire des juges critiques envers l’administration du tribunal ou certains procès judiciaires entre 2014 et 2017.La décision du tribunal est attendue tard dans la journée ou tôt demain matin.