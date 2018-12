L’Onu appelle la Corée du Nord à abandonner son programme nucléaire

Photo : YONHAP News

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté mercredi trois résolutions, dont une exhortant le régime de Kim Jong-un à abandonner son programme nucléaire.Celle sur l’interdiction complète des essais nucléaires, plus particulièrement, a été votée par 183 voix « pour » et une « contre ». La Corée du Nord est le seul pays qui s’y est opposé. Le texte condamne Pyongyang pour avoir effectué six essais nucléaires depuis 2006 en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Il l’appelle également à mettre en œuvre sa dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible.Les deux autres résolutions appellent à un monde sans armes nucléaires et à un désarmement nucléaire complet.