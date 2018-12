Les deux Corées vont mener une inspection sur le démantèlement des postes de garde

Photo : YONHAP News

Les deux Corées ont achevé le 30 novembre dernier les opérations de destruction de postes de garde et de déminage dans la zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule. Elles ont cette fois-ci décidé de mener une inspection sur place.Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé cet après-midi que cette dernière se déroulera le 12 décembre. Mercredi prochain, donc. Le matin, les militaires sud-coréens vont se rendre au Nord pour l’état des lieux. Et l’après-midi, ce sera au tour de leurs homologues nord-coréens de franchir la ligne de démarcation. Au total, 77 hommes de chaque côté seront mobilisés pour cette opération.A Séoul, on estime que cette inspection est le résultat de la confiance mutuelle née entre les autorités militaires des deux Corées.