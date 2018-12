Séoul et Washington réaffirment leur volonté de maintenir les sanctions contre Pyongyang jusqu’à sa dénucléarisation

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine ont convenu de poursuivre leur coopération étroite en vue de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Leur entretien s’est tenu hier, à Washington, en marge des funérailles de l’ex-président américain George Bush, décédé la semaine dernière.D’après le département d’Etat américain, Kang Kyung-wha et Mike Pompeo se sont engagés à faire en sorte de réaliser une dénucléarisation définitive et complètement vérifiée (FFVD).De son côté, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir que les deux ministres ont réaffirmé l’importance du maintien des sanctions contre le pays communiste.Vu les circonstances, il aurait été notamment question de la prochaine visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Séoul et de l’état d’avancement des négociations entre Pyongyang et Washington, notamment la tenue de la réunion de haut niveau et du 2e sommet Trump-Kim qui a été repoussé à l’année prochaine.