Le projet de loi de finances soumis ce soir au vote du Parlement

Photo : YONHAP News

Le projet gouvernemental de budget 2019 doit passer au vote de l’Assemblée nationale dans la nuit de vendredi à samedi, après 200 projets de loi liés à la vie des citoyens.Le Minjoo, le parti au pouvoir, et le Parti Liberté-Corée (PLC), la première force de l’opposition, ont trouvé un terrain d’entente quant à la version finale du projet de loi budgétaire. Et étant donné que le nombre de sièges occupés par ces deux formations dépasse la majorité des députés inscrits, le projet de budget devrait être adopté sans difficulté.En face, trois partis, à savoir le Bareun-Avenir, le Parti de la justice et le Parti pour la paix et la démocratie, qui avaient demandé de voter en même temps le projet de loi relatif à la réforme des circonscriptions, ont vivement protesté en dénonçant un « compromis entre classes privilégiées ».De leur côté, les deux grandes formations ont annoncé qu’elles prolongeraient la durée de l’activité de la commission ad-hoc chargée d’examiner cette question. Pas sûr que cela suffise à calmer la colère de leurs opposants.