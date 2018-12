La cote de popularité de Moon Jae-in au plus bas depuis son arrivée au pouvoir

Photo : YONHAP News

Sur fond de ralentissement économique et de piétinement des négociations nucléaires Washington-Pyongyang, la cote de popularité de Moon Jae-in continue de baisser en atteignant cette semaine 49 %, soit son plus bas niveau depuis son investiture en mai 2017. Il s’agit d’un recul de quatre points par rapport à la semaine dernière.En revanche, les opinions négatives ont progressé de deux points à 41 %, alors que 11 % des répondants ont suspendu leur jugement.L’amélioration des relations avec le Nord (25 %) et l’habileté dans la gestion des affaires étrangères et intercoréennes (26 %) sont les plus appréciés par les partisans du président. En face, 49 % des sondés critiques à l’égard de Moon ont notamment pointé du doigt le manque de capacité de résoudre les problèmes liés à l’économie et à la vie des citoyens.Quant à la classe politique, le Minjoo, le parti au pouvoir, a recueilli 40 % des opinions favorables, le Parti Liberté-Corée, 17 %, le Parti de la justice, 10 %, le Bareun-Avenir, 6 %, et le Parti pour la paix et la démocratie, 1 %. 26 % des répondants ont déclaré ne soutenir aucune formation.Ce sondage a été réalisé du mardi au jeudi par Gallup Corée auprès de 1 002 adultes avec une marge d’erreur de plus ou moins de 3,1 points de pourcentage.