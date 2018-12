Le gouvernement annonce une série de mesures en faveur de la maternité

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage de couvrir tous les frais médicaux des enfants âgés de moins de sept ans en augmentant le montant des primes de maternité et le nombre de leurs bénéficiaires. Il est également prévu de réduire le temps de travail pour les parents d’enfants en bas âge et d’inciter les hommes à prendre un congé de paternité pour porter à 20 % leur part dans l’ensemble des congés pris par les parents dans ce cadre.C’est ce qu’a présenté aujourd’hui la commission chargée de lutter contre le vieillissement et le faible taux de natalité, placé directement sous l’égide du président de la République.Autres mesures phares : les femmes âgées de 45 ans et plus pourront bénéficier d’une aide du gouvernement pour les soins destinés à faciliter la fécondation. Et afin de corriger le système discriminatoire contre les familles monoparentales, lors d’une déclaration de naissance, on ne distinguera plus s’il s’agit d’un enfant issu d’un couple marié ou non.L’exécutif envisage de mettre en œuvre ces initiatives en deux temps, le premier d’ici 2020 et le second d’ici 2025.