« Burning », 2e meilleur film de l’année selon le New York Times

Photo : KBS News

Le dernier long-métrage de Lee Chang-dong, « Burning », a été désigné comme le 2e meilleur film de l’année par le New York Times.Dans sa publication mercredi, le journal américain a rapporté le classement du critique cinématographique Manohla Dargis, qui qualifie cette œuvre sud-coréenne d’« aimable et surprenante », en citant par exemple une scène dans laquelle l’héroïne danse.Sorti en salles en mai dernier, « Burning » a été invité en compétition officielle au 71e Festival du film de Cannes. Il raconte, sur fond d’indignation de la jeunesse, une histoire sombre et mystérieuse entre deux hommes et une femme. Il a été également classé parmi les dix films de l’année par le magazine français « Cahiers du cinéma ».