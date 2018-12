Paramount Pictures va construire un parc d’attraction thématique aux alentours de l’aéroport international d’Incheon

Photo : KBS News

La société de production cinématographique américaine Paramount Pictures va lancer, l’année prochaine, les travaux de construction d’un parc à thème près de l’aéroport international d’Incheon.Un complexe balnéaire comprenant une salle de concert multifonctionnelle destinée à la K-pop, un hôtel cinq étoiles, un casino ainsi qu’un palais des congrès ouvriront leurs portes en juin 2022.Enfin, l’entreprise américaine Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) va également investir près de 2 800 milliards de wons, soit environ 2,2 milliards d'euros, dans le cadre du projet de construction du complexe de casino « Inspire ».La société de l’aéroport d’Incheon a décidé de leur accorder des facilités administratives ainsi que le terrain et les infrastructures pour la concrétisation de ces projets. La compagnie s’attend à la création de plus de 10 000 emplois et la venue d’environ 3,6 millions de visiteurs par an, y compris les passagers en transit à l’aéroport.