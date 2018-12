Le nouveau règlement sur l'offre de logements prendra effet la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Un projet de révision de l'offre de logements entrera en vigueur à partir du 11 décembre.D'après le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports, cette révision fait suite à une panoplie de mesures annoncées le 13 septembre, visant à stabiliser le marché immobilier en forte hausse.En vertu de cette nouvelle disposition, les couples récemment mariés qui disposaient d'une maison ne feront plus partie de l'approvisionnement de l'exécutif en logements destinés aux jeunes mariés.En outre, le gouvernement veillera à ce que plus de 75 % des logements offerts par voie de loterie soient fournis à des personnes ne possédant aucun logement.