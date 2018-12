La Corée du Sud se réveille dans le froid

Photo : KBS News

L’hiver est bien là. La Corée du Sud s’est réveillée ce matin dans la fraîcheur. Le mercure est tombé jusqu’à -12°C à Séoul. A Cheolwon, dans la province de Gangwon, il faisait même -16°C.D’après les prévisions de Météo-Corée, le froid va continuer jusqu’à lundi matin. Il fera ainsi entre -15 et 0°C demain à Chuncheon dans le nord-est, entre -12 et 0°C dans la capitale, entre -9 et 1°C à Daejeon dans le centre, et enfin entre -3 et 6°C à Busan, la grande ville portuaire située dans le sud-est de la péninsule.