Connexion ferroviaire intercoréenne : début des inspections sur la ligne Donghae

Photo : KBS News

Les inspecteurs sud-coréens sont partis tôt ce matin vers le Nord afin d’examiner la partie nord du réseau ferroviaire Donghae, qui longe la côte est du pays communiste. Ils sont au nombre de 28. Contrairement au premier volet des inspections conjointes, le 30 novembre dernier, aucune cérémonie n’a été organisée au Sud. Pas de briefing non plus.D’ici le 17 décembre prochain, ils feront avec leurs homologues nord-coréens l’état des lieux d’un tronçon d’environ 800 km entre les monts Geumgang et le fleuve Tumen. C’est le train sud-coréen qui a été utilisé pour les inspections de la ligne Gyeongui qui va les transporter de nouveau. Cela marquera la première circulation d'un train sud-coréen sur ce segment depuis la division de la péninsule coréenne.A Séoul, on s’attend à ce que la cérémonie annonçant la connexion des voies des deux Corées puisse être organisée d’ici la fin de l’année, comme convenu lors de la déclaration commune de Pyongyang, en septembre dernier.