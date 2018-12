Kakao lance son application de covoiturage controversée

Photo : KBS News

Malgré le vif conflit avec le secteur des taxis, Kakao corp - l'opérateur de la plus grande plate-forme de messagerie de Corée du Sud KakaoTalk - a lancé vendredi son application de covoiturage. Le coup d’envoi a été reporté d’un jour en raison de l’opposition de certains députés du Minjoo, le parti au pouvoir.Après dix jours de période d’essai, le service sera officiellement opérationnel à compter du 17 décembre. Près de 60 000 conducteurs y sont inscrits depuis octobre dernier. Le tarif de base est fixé à 3 000 wons, soit moins de 2,5 euros pour les premiers deux kilomètres et sera calculé sur le temps et la distance parcourue. Les chauffeurs ne doivent pas dépasser deux parcours par jour. Le service est disponible 24 h sur 24 malgré la polémique suscitée. Côté sécurité, des assurances et le signalement via SMS auprès de la police sont à la disposition des usagers.Les conducteurs de taxi ont aussitôt réagi. Ils prévoient d’organiser un comité d’urgence et des manifestations ainsi que de lancer un processus juridique afin d’y faire face.