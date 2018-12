La question des droits de l'Homme en Corée du Nord ne sera pas discutée à l'Onu

Photo : KBS News

Cette année, la question des droits de l’Homme en Corée du Nord ne sera pas à l’ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies contrairement aux quatre dernières années. Les Etats-Unis n’ont pas réussi à obtenir le consentement de neuf des 15 pays membres du conseil, une condition nécessaire pour organiser la discussion.Cette situation s’explique en grande partie par le changement des membres : le Japon qui montre un intérêt ardent pour ce dossier n’est plus membre non permanent et l’organisme compte désormais de nouveaux pays qui n’adoptent pas automatiquement la même ligne que l’Occident. La concertation en cours entre Pyongyang et Washington pour l’organisation d’un nouveau sommet y a également joué un rôle.Un autre facteur : l’ambassadrice américaine à l’Onu va quitter son poste fin décembre. Qui succèdera alors à Nikky Haley ? Donald Trump a affiché son intention de la faire remplacer par Heather Nauert. Cette ancienne journaliste de Fox News travaille actuellement en tant que porte-parole du département d’Etat. De l’avis des experts, son manque d’expérience diplomatique pourrait être mis en question.