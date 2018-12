Séoul et Washington acceptent d'élargir leur coopération économique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis sont convenus vendredi d'étendre leur coopération économique au-delà de l’accord de libre-échange (ALE) bilatéral récemment révisé dans des domaines tels que la santé, l'énergie et l'autonomisation économique des femmes, ont déclaré les deux parties.Séoul et Washington ont tenu hier dans la capitale américaine le troisième cycle de leur dialogue économique de haut niveau (SED), dirigé par le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Lee Tae-ho, et la secrétaire d’Etat américaine aux Affaires économiques et commerciales, Manisha Singh. Cette réunion a coïncidé avec la ratification par l'Assemblée nationale sud-coréenne des amendements à l’ALE Corée du Sud-Etats-Unis, et fut la première à se tenir sous les administrations actuelles des deux pays.Les deux partenaires ont discuté des moyens de renforcer leur coopération dans le cadre de la nouvelle politique du Sud du président sud-coréen Moon Jae-in et de la stratégie indo-pacifique du président américain Donald Trump, a déclaré le ministère des Affaires étrangères à Séoul dans un communiqué. Les deux politiques sont conçues pour renforcer les liens avec les pays de l'Asie du Sud et du Sud-est.Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord entre les deux leaders visant à nouer de nouveaux partenariats, ils se sont également engagés à renforcer la coopération dans des domaines tels que la sécurité sanitaire, l'énergie et l'autonomisation économique des femmes. Tout en acceptant de tenir le SED chaque année, les deux alliés ont également signé un mémorandum d’entente sur la coopération économique.Le département d'Etat américain a pour sa part déclaré que les pourparlers du 7 décembre avaient permis de faire progresser les perspectives du locataire la Maison blanche pour une région indo-pacifique libre et prospère ainsi que « la coopération bilatérale solide qui sert de base à notre alliance solide avec la République de Corée ».