Coopération forestière intercoréenne : départ d’une délégation du Sud pour Pyongyang

Photo : YONHAP News

Une délégation sud-coréenne composée d'officiels et d'experts est partie aujourd'hui pour Pyongyang via Pékin, pour une visite de trois jours. Dirigée par le directeur des politiques forestières au Service forestier de Corée (KFS), elle contrôlera la distribution des insecticides fournis le 29 novembre dernier par Séoul pour aider le Nord à combattre les maladies frappant les pins. Elle visitera également des sites de culture de plants ainsi que des usines de fabrication d’équipements forestiers.En outre, les délégués du Sud discuteront avec leurs homologues nord-coréens des moyens de concrétiser la coopération forestière. En effet, lors de la deuxième réunion de travail intercoréenne de la section forestière tenue en octobre dernier, les deux Corées se sont mises d'accord sur la modernisation de dix pépinières et un déplacement dans des usines d'équipements forestiers au Nord.Selon le ministère de la Réunification, cette visite contribuera à l'élaboration et à la réalisation des projets forestiers conjoints dans l'avenir. Or, il est à rappeler que cette coopération est soumise aux sanctions onusiennes contre le régime communiste. Pour la concrétiser, il faudrait donc qu'une dérogation soit accordée.