Coup d'envoi de la conférence des ambassadeurs à Séoul

Photo : YONHAP News

Les 181 ambassadeurs, consuls et représentants diplomatiques sud-coréens dispersés sur tous les continents se sont réunis aujourd'hui à Séoul. L'édition de cette année se déroule durant cinq jours sous le thème « Construire avec le peuple la paix et la prospérité sur la péninsule coréenne ».Les diplomates partageront de nouveau les grandes lignes de la politique tout comme de l'orientation diplomatique de l'administration Moon Jae-in, donnant la priorité aux nouvelles politiques dites « du Sud » et « du Nord » destinées à diversifier la diplomatie nationale, au soutien à la mise en œuvre des politiques climatiques internationales, ou encore à la création d'emplois à l'étranger.Les officiels discuteront également de leur rôle à jouer dans le processus de dénucléarisation nord-coréenne et d'instauration d’une paix durable dans la péninsule. Qui plus est, ils chercheront à identifier les moyens de renforcer la protection de leurs compatriotes à l'étranger. Ils visiteront ensuite des industries liées aux nouveaux moteurs de croissance, dont des agences de musique et de divertissement comme JYP Entertainment et SM Entertainment, et des entreprises de jeux vidéo et internet comme Nexon ou NHN.