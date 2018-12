L'Assemblée nationale reste divisée autour de la réforme électorale

Photo : YONHAP News

Après le vote très retardé et également contesté du projet budgétaire 2019, l'Assemblée nationale se trouve toujours dans le tourbillon provoqué par la question de la réforme électorale. La réunion régulière entre le président du Parlement et les représentants des trois principaux partis a été annulée, en raison du boycott formulé par le patron du groupe parlementaire du Bareun-Avenir, deuxième parti de l'opposition.Son Hak-gyu et Lee Jeong-mi, respectivement présidents du Bareun-Avenir et du Parti de la justice, poursuivent leur grève de la faim pour le cinquième jour consécutif. En effet, ces deux formations minoritaires continuent de réclamer, avec le Parti pour la paix et la démocratie, le changement de l’actuel mode de scrutin aux législatives, qui ne représente pas de manière équitable les différentes opinions des électeurs. Ils demandent de mettre en place un scrutin proportionnel par compensation, et ce en parallèle au scrutin majoritaire uninominal dans chaque circonscription.Ces trois partis souhaitaient également lier le vote du projet budgétaire à celui du projet de loi relatif à la réforme des circonscriptions. Ce qu'ont rejeté le Minjoo, le parti au pouvoir, et le Parti Liberté-Corée, la première formation de l'opposition.