L’allocation pour demande d'emploi dépassera les 4,6 milliards d’euros

Photo : YONHAP News

Les indemnités versées aux demandeurs d'emploi ont frôlé cette année la barre des 6 000 milliards de wons, soit environ 4,6 milliards d'euros. Selon les statistiques liées au marché de l'emploi, rendues publiques hier par le ministère de l'Emploi et du Travail, le total de l'allocation chômage intégrant ces indemnités ainsi que les primes accordées aux reclassés précoces a déjà dépassé ce seuil de 6 000 milliards de wons, et ce pour la première fois depuis que ces statistiques sont établies.Ce phénomène s'expliquerait par la mauvaise situation du marché de l'emploi d'une part, et par la hausse du salaire minimum horaire qui sert de base aux indemnités en la matière, d'autre part. En effet, 384 000 chercheurs d'emploi ont bénéficié le mois dernier de ces indemnités, soit 14,9 % de plus en glissement annuel.A côté de ces chiffres décourageants apparaissent quelques signes optimistes, tels que la hausse du nombre de souscripteurs à l'assurance chômage. En effet, on compte 458 000 assurés de plus en novembre dernier, la plus forte augmentation en 64 mois. Cette évolution indique qu'un nombre croissant des actifs sont couverts par la protection sociale.Plus précisément, dans le secteur tertiaire, plus de neuf millions de personnes ont souscrit à l'assurance chômage, soit 436 000 de plus en un an. Dans le secteur manufacturier, ils sont 3 582 000, soit 5 000 de plus en glissement annuel.