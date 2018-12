Retour à la normale sur la ligne KTX Séoul-Gangneung

Photo : YONHAP News

46 heures après le déraillement d'un train KTX, le TGV sud-coréen, reliant Gangneung à Séoul, le trafic est revenu à la normale sur cette ligne dès 5h30 ce matin. Sur le tronçon de 400 m où s’est produit l’accident, la vitesse a été abaissée de manière temporaire à 40 km/h.Selon Korail, 400 personnes et une vingtaine d'équipements, dont quatre grues, ont été mobilisés pour transporter les neuf wagons déraillés et remettre la voie en état. L’enquête se poursuit pour savoir si une erreur du système d'aiguillage est bel et bien à l’origine de l'accident.La ministre de l'Aménagement du territoire et des Transports s'est déplacée hier sur place pour se faire briefer sur les opérations en cours. Tout en s'excusant auprès des citoyens, Kim Hyun-mi s'est engagée à sanctionner les responsables.