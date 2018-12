La Corée du Sud va regagner son titre de premier constructeur de navires

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va détrôner la Chine pour redevenir le plus grand constructeur de navires, et ce pour la première fois en sept ans. Selon Clarkson, un institut spécialisé dans l'analyse des secteurs du transport maritime et de la construction navale, le pays du Matin clair a raflé les ordres de 10,9 millions de tonnes brutes compensées (TBC), soit 42 % du carnet de commandes mondial atteignant 26 millions de TBC. Détenteur du titre de champion entre 2012 et 2017, la Chine a cumulé cette année 8,74 millions de TBC.Le marché mondial de la construction navale ne cesse d'augmenter depuis trois ans. Il a atteint 12 millions de TBC en 2016, et plus de 23,7 millions l’an dernier, pour s'établir à 26 millions en 2018.En novembre, le coût de la construction d’un navire n'a pas varié. L'indice en base 100 de ce coût comparé à celui enregistré en janvier 1988 reste de 130, comme le mois précédent. Plus cet indice est élevé, plus le prix des bateaux augmente.