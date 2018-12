L'envol du coût socio-économique de l'obésité

Le coût socio-économique généré par l'obésité a augmenté de 1,6 fois pour atteindre 11 460 milliards de wons, soit l'équivalent de 8,9 milliards d'euros. Il est réparti en plusieurs postes : 51 % pour les dépenses liées aux frais médicaux, 33 % pour le manque à gagner et la baisse de productivité, et 10 % pour les pertes liées au décès précoce.Le coût attribuable aux hommes obèses est 1,3 fois plus important que pour leur contrepartie féminine. Les cinquantenaires constituent la tranche d’âge la plus représentée, avec 27 % des pertes. Représentant 53 % du total, l'obésité des personnes âgées entre 30 et 59 ans a exercé le plus grand impact sur la productivité.Quant aux frais médicaux engendrés par l'excès de poids, c'est le diabète qui a coûté le plus cher, suivi par l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques. Les habitants de la province de Jeolla du Sud souffrant d’obésité ont réglé les frais médicaux les plus élevés avec 338 000 wons, soit 262 euros, alors que les Séouliens atteints de cette maladie ont déboursé seulement 251 000 wons, soit 195 euros.