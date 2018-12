Moon Jae-in demande à son nouveau ministre des Finances de résoudre les difficultés des entreprises à investir

Photo : YONHAP News

Le président de la République a officiellement nommé hier son nouveau vice-Premier ministre à l’économie et ministre des Finances, Hong Nam-ki. A cette occasion, Moon Jae-in a affirmé avoir pris connaissance du fait que les entreprises sont de moins en moins enclines à investir. Du coup, il a demandé à Hong de remédier aux difficultés qu’elles rencontrent.D’après le porte-parole de la Cheongwadae, le chef de l’Etat a aussi indiqué que le nouveau ministre assumait la lourde charge de relancer l’économie en mauvaise santé et de régler le problème du chômage. Moon a ensuite affirmé croire que Hong pourrait déployer ses compétences cette fois encore, comme il l’avait fait à son poste précédent, celui du directeur du bureau de coordination du Premier ministre, le qualifiant d’homme de la situation.Hong a répondu qu’il écouterait attentivement et chaque semaine les autoentrepreneurs, les leaders patronaux et syndicaux pour une meilleure communication avec eux. C’est aujourd’hui qu’il est officiellement entré en fonction. Sa nouvelle équipe dévoilera la semaine prochaine les grandes lignes de la politique économique du gouvernement pour 2019.