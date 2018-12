« Burning » gagne quatre prix décernés par les critiques de cinéma de Los Angeles et de Toronto

Photo : KBS News

Bonne nouvelle pour le septième art sud-coréen.Le dernier long-métrage de Lee Chang-dong, « Burning », a remporté quatre nouveaux prix : deux décernés par l’association des critiques de Los Angeles et deux autres par celle de Toronto. Il s’agit respectivement du meilleur film étranger et du meilleur second rôle masculin, interprété par l’acteur de Hollywood d’origine coréenne Steven Yeun.Les critiques de Los Angeles ont aussi récompensé « Une affaire de famille » du Japonais Hirokazu Kore-eda par le prix du meilleur film étranger.