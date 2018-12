La cotation en Bourse des titres de Samsung Biologics maintenue

Photo : YONHAP News

On reparle de Samsung Biologics, la filiale pharmaceutique du premier conglomérat du pays. Le 14 novembre, l’autorité de régulation financière a porté plainte contre elle devant le Parquet, en l’accusant d’avoir délibérément grossi sa valeur d’environ 4 500 milliards de wons en 2015. Dans la foulée, elle a suspendu la négociation de ses titres et décidé en même temps de faire examiner la poursuite de leur cotation en Bourse.Conformément à cette décision, Korea Exchange (KRX), la place boursière du pays, a examiné hier le dossier. Résultat : la cotation sera maintenue. Elle a expliqué sa conclusion notamment par la stabilité financière de l’entreprise, même si la transparence de sa gestion est encore partiellement insuffisante. Les échanges de titres ont alors repris dès aujourd'hui.Les milieux boursiers ont annoncé s’attendre à une telle conclusion, car jusqu’à présent, aucune firme n’a vu la cotation de ses actions annulée pour avoir embelli ses avoirs. De plus, KRX a dû prendre en considération le fait que les investisseurs étrangers et 80 000 petits actionnaires les détiennent pour environ 5 000 milliards de wons.