Budget 2019 : plus de 70 % seront exécutés au premier semestre

Le gouvernement continue de se démener pour revigorer l’économie nationale. Or, il fait souvent de la politique budgétaire un outil à cet effet. Ce sera le cas l’année prochaine aussi.Aujourd’hui, il a finalisé, en conseil des ministres, un plan d’affectation du budget des dépenses 2019. Il prévoit d’en exécuter 70,4 % entre janvier et juin. C’est la première fois depuis 2013 que le chiffre est supérieur à 70 %.Ces crédits seront notamment alloués à la création d’emplois publics et à l’amélioration de la qualité des postes.