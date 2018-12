Le « Korea Grand Sale 2019 » programmé du 17 janvier au 28 février

Photo : YONHAP News

Le « Korea Grand Sale » est bientôt de retour pour son édition 2019. Le plus grand festival sud-coréen consacré au shopping et au tourisme des visiteurs étrangers débutera le 17 janvier pour 43 jours. C’est ce qu’a annoncé son organisateur, le comité « Visit Korea ».L’édition 2019 aura pout thème « voyager, déguster et toucher ». Diverses promotions seront aussi proposées pour faciliter les circuits touristiques dans la capitale comme en province.Pas moins de 800 enseignes ont déjà annoncé leur intention d’y prendre part. Les services d’interprétation en anglais, en japonais ou en chinois seront disponibles gratuitement. Idem pour la connexion internet, la recharge de téléphone mobile et les boissons.