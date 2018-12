Les créations d'emploi repassent au-dessus du seuil de 100 000 en novembre

Photo : KBS News

En novembre, la situation du marché du travail s’est améliorée.De fait, d’après les dernières données publiées aujourd’hui par l’institut national des statistiques (Kostat), le nombre d’emplois a augmenté de 165 000 sur un an. Il s’agit de la deuxième plus importante hausse de l’année. C’est aussi la première fois en cinq mois que les chiffres sont repassés au-dessus de la barre des 100 000. Le mois dernier, le pays comptait ainsi un total de 27,18 millions d’actifs occupés.Le taux d’emploi des 15-64 ans a progressé de 0,1 point en glissement annuel pour s’établir à 67,1 %, tandis que celui des 15-29 ans a bondi de 1,7 point, à 43,2 %.Quant au taux de chômage, il a encore grimpé de 0,1 point sur un an pour s’élever à 3,2 %. Il s’agit de son plus haut niveau depuis 2009 pour un mois de novembre. Chez les jeunes, les chiffres sont de 7,9 %, soit 1,3 point de moins qu’il y a un an.