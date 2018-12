Assassinat de Kim Jong-nam : Pyongyang a exprimé ses regrets à Hanoï

Photo : YONHAP News

Vous vous en souvenez peut-être. Kim Jong-nam, le demi-frère de Kim Jong-un, a été assassiné en février 2017 à l’aéroport de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Il avait succombé peu après que deux femmes, une Vietnamienne et une Indonésienne, lui aient projeté au visage l’agent neurotoxique VX.Les enquêteurs malaisiens ont alors accusé la Corée du Nord de l’avoir orchestré, une accusation démentie par l'intéressée.Or, on a appris hier d’une source gouvernementale sud-coréenne que le pays communiste avait exprimé ses regrets au gouvernement de Hanoï pour avoir engagé la ressortissante vietnamienne. Cela laisse penser que Pyongyang a reconnu son implication dans l’assassinat.Ces excuses informelles auraient réchauffé les relations entre le royaume ermite et le pays d’Asie du Sud-est. Dans la foulée, le chef de la diplomatie nord-coréenne a récemment effectué une visite au Vietnam.