Time : le président Moon figure au 5e rang des personnalités de l’année

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s’est classé au 5e rang des personnalités de l’année 2018 sélectionnées par le Time.D’après le magazine américain, tout en assurant les Etats-Unis que l’alliance Séoul-Washington reste solide, Moon Jae-in a mené des dialogues prudents avec la Corée du Nord. Il a également ajouté que le locataire de la Cheongwadae avait fait « sortir du froid le dictateur armé du nucléaire » et que le monde était aujourd’hui « plus sûr qu’auparavant ».Le podium est dominé par le Saoudien Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, et plusieurs autres journalistes. Ils devancent Donald Trump qui avait conservé le trône trois années de suite.