Familles séparées : les Croix-Rouge des deux Corées envisagent des rencontres par visioconférence

Photo : YONHAP News

Compte tenu du grand froid et de l’âge avancé des membres des familles séparées, les discussions à propos de la tenue des rencontres par visioconférence sont en cours entre les Croix-Rouge des deux Corées. C’est ce qu’a déclaré hier le président de la Croix-Rouge sud-coréenne lors d’un colloque organisé dans un grand hôtel à Séoul.D’après Park Kyung-seo, pour que les prochaines retrouvailles se déroulent par téléconférence, il convient de déployer des câbles et d’installer des écrans de part et d’autre de la frontière. Il a également fait savoir que des concertations avec Washington étaient également nécessaires.Explications : les installations qui ont été utilisées entre 2005 et 2007 nécessitent des rénovations, et comme elles comprennent en partie du matériel nord-coréen, des discussions pour l’exemption des sanctions internationales semblent inévitables.En estimant que le problème sera résolu lors de la prochaine visite à Séoul du représentant spécial américain pour la Corée du Nord, Stephen Biegun, prévue aux alentours du 20 décembre, Park a affirmé que les rencontres par visioconférence devaient se dérouler au plus vite.