« Youtuber » apparaît sur la liste des métiers qui font rêver les enfants

Photo : YONHAP News

Comme chaque année, le ministère de l’Education a mené une étude afin de connaître les métiers qui font rêver les enfants. Arrive en tête du palmarès 2018 « athlète sportif », alors que jusqu’ici c’est « enseignant » qui occupait le trône.Au fil du temps, les professions figurant sur la liste deviennent de plus en plus diverses et variées. Exemple : « youtuber » figure à la 5e position.De l’avis des experts, les petits sud-Coréens souhaitent avoir un travail qui leur plaît et qu’ils se sentent capables d’exercer.