La BAD révise les prévisions de croissance de l’économie sud-coréenne pour 2018 et 2019

La Banque asiatique de développement (BAD) a révisé ses prévisions de croissance de l’économie sud-coréenne pour 2018 et 2019, toutes deux en baisse de 0,2 point. Elles passent ainsi de 2,9 à 2,7 % pour cette année et de 2,8 à 2,6 % pour l’année prochaine.D’après les analyses de la BAD, même si la trêve commerciale de 90 jours entre les Etats-Unis et la Chine contribuera à stabiliser les activités des entreprises et des consommateurs, le ralentissement des exportations causé par le déclin du commerce chinois et mondial ne sera pas résolu sous peu.La banque prédit également que la consommation subira une forte contraction en Corée du Sud en raison du manque d’emploi et du niveau élevé de la dette des ménages.