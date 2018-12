Connexion ferroviaire : une cérémonie pour marquer le lancement des travaux prévue le 26 décembre

Photo : KBS News

Une cérémonie marquant symboliquement le lancement des projets intercoréens de connexion et de modernisation des chemins de fer va se tenir au lendemain de Noël à la gare nord-coréenne de Panmun, située à Gaeseong, au Nord.C’est ce qu’ont convenu hier les deux Corées, à l’issue d’une réunion de travail à leur bureau de liaison conjoint dans cette ville frontalière. Cette initiative s’inscrit dans la déclaration conjointe de Pyongyang, proclamée lors du 3e sommet Moon-Kim tenu en septembre dernier.Quant aux modalités de la cérémonie, les deux parties ont décidé de poursuivre les discussions pour les fixer. Pour le moment, environ 100 personnes, probablement dirigées par un personnage de rang ministériel, devraient représenter chaque côté.Cependant, en raison des sanctions internationales contre le pays communiste, il faudra attendre encore un certain temps avant que les travaux ne débutent pour de bon.Pour rappel, les experts des deux Corées ont achevé, au début du mois, leur état des lieux sur la partie nord du réseau ferroviaire Donghae, qui longe la côte est du royaume ermite. Quant à un tronçon d’environ 800 km entre les monts Geumgang et le fleuve Tumen, leur enquête va se conclure lundi prochain.