Financement des GI’s : Séoul et Washington échouent à trouver un accord avant la fin de l’année

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington n’ont finalement pas réussi à trouver un terrain d’entente sur le partage des coûts liés au stationnement des forces américaines en Corée du Sud pour 2019, alors que le traité actuel doit expirer à la fin de l'année.Selon un responsable du ministère des Affaires étrangères, les deux parties ont buté sur le montant des frais pris en charge par la Corée du Sud ainsi que le taux de leur augmentation annuel, lors du 10e et dernier round de leurs négociations, tenu entre mardi et jeudi à Séoul.Le côté américain souhaite les élever à 1 350 milliards de wons, soit environ un milliard d’euros, alors que le côté sud-coréen demande une revalorisation rationnelle et l’amélioration du système. La Corée du Sud assume actuellement 960,2 milliards de wons, l’équivalent de 750 millions d’euros.En raison du « vide » engendré par l’échec de ces tractations, les frais de défense pour l’année prochaine seront fixés en référence à ceux de cette année, et les éventuelles dépenses supplémentaires devront être puisées dans le fond de réserve.