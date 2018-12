Le gouvernement accorde le statut de réfugié à deux Yéménites pour la première fois

Photo : YONHAP News

Le bureau d'immigration de Jeju a reconnu, aujourd’hui, le statut de réfugié à deux demandeurs d'asile yéménites. Il s’agit de deux journalistes qui ont été enlevés ou menacés de mort par les rebelles Houthis pour avoir écrit des articles critiques à leur encontre.Cette décision est une première depuis l’arrivée de demandeurs d’asile du pays du Moyen-Orient sur l’île méridionale au début de l’année. Les autorités judiciaires ont également accordé des permis de séjour humanitaire à 50 demandeurs et rejeté 22 autres dossiers.Le ministère de la Justice a annoncé la fin de l’examen des demandes d’asile déposées par un total de 484 Yéménites entre janvier et mai.Bilan : deux d’entre eux ont obtenu le statut de réfugié, donc, et 412 une autorisation de séjourner en Corée du Sud pour cause humanitaire.