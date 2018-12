Moon Jae-in remplace 16 vice-ministres à l'approche de la 3e année de son mandat

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in a procédé aujourd’hui à un remaniement important affectant 16 nouveaux vice-ministres avant la 3e année de son mandat.Au poste de premier vice-ministre des Finances a été nommé Lee Ho-seung, le secrétaire présidentiel chargé de l’emploi. Celui de deuxième vice-ministre des Finances est revenu à Koo Yun-cheol, le directeur général du bureau chargé du budget au sein du même ministère.L’actuelle secrétaire présidentielle en charge de la Science et des Technologies, Mun Mi-ock, a été nommée première vice-ministre de la Science et des TUC. Quant au poste de premier vice-ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, il revient à Park Sun-ho, le directeur général chargé des questions urbaines du même ministère.En nommant plusieurs secrétaires du bureau présidentiel à des postes clés du gouvernement, Moon Jae-in aurait souhaité renforcer son influence dans les affaires de l'Etat pour le reste de son mandat qui s’achèvera en mai 2022.