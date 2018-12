Interruption de carrière : les femmes largement plus touchées que les hommes après le mariage

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréennes quittent plus souvent leur travail que leurs confrères après leur mariage. D’après les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), la différence entre le taux d’emploi des femmes et des hommes célibataires n’est que de 1,6 point de pourcentage, alors que ce chiffre monte jusqu’à 28,5 points entre les femmes et les hommes mariés.Par ailleurs, 37,5 % des femmes mariées ont répondu avoir connu une rupture de carrière professionnelle après leurs noces. Le mariage arrivait en tête des motifs d’interruption de carrière, devant l’accouchement et la nécessité de s’occuper de sa famille et de ses enfants.Le nombre de ceux qui utilisent leur congé maternité ou paternité a progressé, quant à lui, de 0,4 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 90 000. 12 000 d’entre eux sont des hommes, soit un bond de 58,1 % en un an.