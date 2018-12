Les deux Corées discuteront avec le CIO de l'organisation conjointe des JO d'été de 2032

Photo : YONHAP News

Les deux Corées sont tombées d'accord pour déposer sous peu au Comité international olympique (CIO) une lettre d'intention pour accueillir conjointement les Jeux olympiques d'été de 2032 et former une équipe unifiée lors des prochains JO de Tokyo en 2020.Tels sont les résultats de leur réunion qui s'est tenue aujourd'hui au bureau de liaison conjoint à Gaeseong, en territoire nord-coréen. Pour concrétiser ces accords, les deux Corées envisagent de discuter de leurs plans avec le CIO. Ces consultations auront lieu le 15 février prochain à Lausanne, en Suisse.Par ailleurs, les deux Corées sont convenues d'envoyer leur équipe unifiée aux JO d'été de 2020 et de défiler ensemble lors de la cérémonie d'ouverture. Une nouveauté : elles feront de même également pour les Jeux paralympiques de Tokyo.