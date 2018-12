Discrimination raciale : la Corée du Sud pointée du doigt par l’Onu

Photo : YONHAP News

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) de l’Onu a de nouveau appelé le gouvernement sud-coréen à établir une loi interdisant de manière globale la discrimination raciale. Il lui a recommandé en même temps de préparer les mesures nécessaires pour lutter contre certaines formes d’expressions racistes.L’organe onusien a renouvelé cet appel hier, évoquant le fait qu’il avait déjà exhorté en 2012 le gouvernement sud-coréen à établir la loi en question. Du coup, il a déploré que le texte n’ait toujours pas été adopté.Le comité a aussi épinglé le pays du Matin clair concernant la discrimination à l’égard des travailleurs étrangers, le niveau de reconnaissance très bas du statut de réfugié ou encore l’enregistrement des nouveau-nés de migrants.Les membres du CERD n’ont pas caché leurs inquiétudes à l’égard d’une recrudescence notable de propos véhiculant la haine raciale sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, après les arrivées massives de migrants yéménites sur l’île sud-coréenne de Jeju. Ils ont alors appelé l’exécutif à surveiller de près leurs auteurs et à les sanctionner s’ils sont reconnus coupables.Autres recommandations faites par l’Onu : Séoul devra faire en sorte que les travailleurs immigrés puissent prolonger leur séjour et changer de visa plus facilement. Les réfugiés devront aussi être assistés par des interprètes qualifiés lors de l’examen de leur dossier. Il faudra employer l’expression de « migrant non documenté » au lieu de « migrant illégal ».Pour rappel, le comité a examiné les 3 et 4 décembre le rapport de Séoul sur les mesures antiracistes qu’il avait pris.