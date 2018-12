Les députés sud-coréens et japonais se retrouvent en assemblée générale à Séoul

Photo : YONHAP News

L'Union des parlementaires sud-coréano-japonais et celle des députés nippo-sud-coréens se sont réunies hier à Séoul pour leur 41e assemblée générale. Conformément à la vocation de leurs organisations, les députés des deux pays voisins ont débattu de plusieurs questions en suspens.Les deux camps affrontent des divergences notamment sur le dossier sensible du travail forcé. En effet, la Cour suprême sud-coréenne a ordonné récemment aux sidérurgistes nippons dont Nippon Steel d'indemniser les victimes sud-coréennes enrôlées de force pendant la colonisation de la péninsule. Et Tokyo a réagi avec colère à cette décision, arguant que toutes les questions liés à son régime colonial avaient été réglées dans l'accord de 1965 sur la normalisation des relations diplomatiques.Fukushiro Nukaga, le président de l'Union des parlementaires nippo-sud-coréens a martelé que la sentence en question n'était pas conforme à l'engagement international. Il a aussi fustigé la dissolution d'une fondation dédiée aux victimes de l'esclavage sexuel conformément à leur accord signé fin 2015.Toutefois, Nukaga a tenu à respecter l'esprit du partenariat Corée-Japon qui selon lui servirait de boussole pour trouver une issue à quelques dossiers qui font obstacle au développement de la coopération entre les deux pays voisins. En effet, cette année marque le 20e anniversaire de la « déclaration conjointe Kim Dae-jung-Keizo Obuchi » prônant l'amélioration des relations bilatérales. Ainsi, les deux entités se sont engagées à conjuguer leurs efforts pour le rétablissement des liens mis à mal et l'instauration d'un nouveau partenariat sud-coréano-japonais.