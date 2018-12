Baisse importante du nombre d’emplois précaires en novembre

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, le nombre d’emplois a connu sa plus forte augmentation en dix mois. Cependant, le travail précaire a enregistré une baisse importante. C’est ce que révèlent les dernières données publiées par l’institut national des statistiques (Kostat).Dans le détail, en novembre, un total de 3 589 000 personnes exerçaient des petits boulots. Ce qui représente un recul de 101 000 individus sur un an. Il s’agit de la plus forte baisse depuis 2013, l’année où les statistiques sur le sujet ont commencé à être établies.Selon les explications du Kostat, en règle générale, le nombre d’emplois précaires diminue plus fortement que celui des autres postes, lorsque le marché du travail est morose.