Moon Jae-in préside sa première réunion ministérielle élargie sur l'économie

Photo : KBS News

Le président sud-coréen a présidé ce matin pour la première fois depuis sa prise de fonctions une réunion élargie des ministres chargés de l'économie qui a été notamment consacrée au salaire minimum. Cette réunion avait déjà été annoncée par le chef de l'Etat lui-même, lorsqu'il s'était fait briefer le 12 décembre dernier sur les questions économiques par le nouveau vice-Premier ministre à l'économie Hong Nam-ki.A la réunion d'aujourd'hui ont participé 14 ministres, les conseillers présidentiels relatifs aux dossiers économiques, ainsi que les directeurs des institutions économiques et financières, dont la Commission des services financières ou l'autorité de supervision de la concurrence.Le président Moon a souligné que la hausse du salaire minimum horaire et la réduction du temps de travail devraient, si nécessaire, s'accompagner de mesures complémentaires pour qu'un plus grand nombre de citoyens en profitent. C'est la première fois que le chef de l'Etat évoque des dispositifs pour soutenir la hausse du salaire minimum horaire depuis le mois de mai dernier, lorsqu’avait eu lieu la réunion sur la stratégie du budget de l’Etat.Le locataire de la Maison bleue a également appelé à déployer des efforts pour mettre en œuvre des politiques visant à soutenir les classes vulnérables, telles que la baisse des frais de transaction par carte ou la protection des droits des locataires.Evoquant les récents accidents survenus dans le secteur public, dont le déraillement d'un train à grande vitesse, l'explosion d'une conduite thermique et l'accident meurtrier au sein d’une centrale thermique, Moon Jae-in a annoncé que la gestion des entreprises publiques devrait donner la priorité non pas à l'efficacité mais à l'intérêt public et la sécurité.