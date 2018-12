Coup d'envoi de la session extraordinaire de décembre pour l'Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

Le Parlement sud-coréen ouvre aujourd'hui sa session extraordinaire de décembre afin de débattre de dossiers pour le moins épineux. Les élus du parti au pouvoir tout comme de l'opposition se pencheront d'abord sur le projet de loi destiné à assurer la gestion transparente des écoles maternelles privées. Ils discuteront également de la révision de lois sur la sécurité et la santé au travail, afin de renforcer la responsabilité des industriels qui font appel à des sous-traitants, lorsque les employés de ces derniers sont victimes d'un accident de travail.Le comité spécial pour la réforme électorale et celui pour la réforme juridique devront prolonger leurs activités, dans le but de poursuivre les négociations sur l'adoption d'un nouveau système de représentation proportionnelle mixte ou la redistribution des droits d'enquête entre le Parquet et la Police.