Fin de l'étude intercoréenne sur les chemins de fer nord-coréens

Photo : YONHAP News

Lancée le 30 novembre dernier, l'étude conjointe intercoréenne sur les voies ferroviaires nord-coréennes s'est achevée aujourd'hui. Durant 18 jours, les experts et officiels du Sud comme du Nord ont inspecté d'abord le tronçon de 400 km de la ligne Gyeongui qui longe la côte ouest du pays communiste, puis la section de 800 km du réseau ferroviaire Donghae, sur la côte est de la péninsule.Une fois bouclée l'étude des voies ferrées entre les monts Geumgang et le fleuve Tumen de la ligne Donghae, 28 délégués sud-coréens sont descendus en train jusqu'à Wonsan, la ville nord-coréenne située toujours sur la côte est, avant de traverser la frontière à bord d'un autocar. Le train sud-coréen utilisé pour cette étude regagnera demain le Sud via Pyongyang et Gaeseong.Séoul s’attèlera ensuite à préparer la cérémonie marquant le lancement des projets intercoréens de connexion et de modernisation des chemins de fer, prévue ce 26 décembre à la gare nord-coréenne de Panmun, située dans la ville frontalière de Gaeseong, au Nord.En effet, les deux Corées se sont mises d'accord jeudi dernier sur la date et le lieu de la cérémonie en question. Elles discuteront dès cette semaine de la liste des invités ainsi que du programme de l'événement.