AFF Suzuki Cup : l'entraîneur sud-coréen du Vietnam Park Hang-seo salue la victoire de son équipe

Photo : YONHAP News

L'équipe nationale vietnamienne, sous la houlette de l’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo, a remporté samedi dernier le trophée de l’AFF Suzuki Cup 2018. Lors de la conférence de presse tenue hier dans les locaux de l’association nationale de football du Vietnam, Park s'est réjoui de cette victoire en espérant qu'elle contribuerait à renforcer les relations entre le pays d’Asie du Sud-est et la Corée du Sud.L’entraîneur a confirmé devant des journalistes sud-coréens sa volonté de jouer un rôle dans le développement du partenariat bilatéral via le football. Il a d'ailleurs annoncé qu’il ferait don de ses 100 000 dollars de récompense à des activités caritatives et sportives de son pays d'accueil.