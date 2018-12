Un Sri-lankais en situation irrégulière récompensé pour son acte héroïque

Photo : KBS News

Nimal, un Sri-lankais qui avait sauvé une sud-Coréenne d’un incendie, se verra demain accorder une carte de résident permanent. C'est ce qu'a décidé à l’unanimité le ministère de la Justice, lors d'un comité consultatif pour la protection des droits de l'Homme des étrangers et la promotion de leurs intérêts, le 13 décembre dernier.Nimal est entré en 2011 en Corée du Sud mais son visa de séjour a expiré en juillet 2017. Il était en situation irrégulière lorsqu'il s'est jeté, en février dernier, dans les flammes au péril de sa vie pour secourir une personne âgée de plus de 90 ans.Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a accordé au Sri-lankais le statut de « blessé pour la bonne cause », et la fondation LG lui a décerné le prix de l’« homme juste ». Ce n'est pas tout. Le bureau de l'immigration l’a exonéré de l'amende pour séjour illégal avant de lui délivrer la carte de résident permanent. Il s'agit du premier étranger à obtenir ce statut suite à un acte héroïque. Nimal pourra ainsi travailler et bénéficier du régime de la sécurité sociale.